Czerwona suknia to projekt marki Givenchy, który kosztuje około 27 tys. zł! Została zaprojektowana przez Clare Waight Keller, dyrektor artystyczną marki i wchodzi do kolekcji Resort 2019. Cekinowe elementy i satynowy dół sprawiają, że suknia prezentuje się niezwykle elegancko i jest idealną propozycją na wieczór. Co ważne dzięki temu, że jest tak zabudowana i ma dodatkową pelerynę nie odsłania zbyt wiele, a to ważne na królewskim dworze.

Warto przypomnieć sobie, że Meghan Markle również uwielbia projekty Givenchy. W końcu jej suknia ślubna to też projekt Clare Waight Keller.