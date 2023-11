1 z 5

To że Melania Trump jest ekspertką w czymś, co postanowiliśmy określić mianem stylowej dyplomacji (no, może ex aequo z księżną Kate) wie każdy, kto widział zdjęcia pierwszej damy USA w zachwycająco luksusowym płaszczu od Dolce & Gabbana.

Ale mało kto wiedział, że Melania Trump – podobnie jak Jared Leto czy Harry Styles – może wyglądać fenomenalnie w total looku od Gucciego. Prezydent i pierwsza dama USA przyjechali na oficjalną wizytę do Chin, gdzie w czwartek zjedli kolację z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem i jego żoną, Peng Liyuan.

Musimy porozmawiać o zachwycającej sukni od Gucciego, którą założyła na siebie Melania. Wszystkiego o tym dziele sztuki dowiecie się w naszej galerii.

