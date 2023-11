1 z 5

Dobra, można nie zgadzać się z polityką jej męża („można" to mało powiedziane). Można uważać, że niekiedy to, co robi jest odrobinę niepokojące i że tak naprawdę wolałaby być gdziekolwiek indziej tylko nie u boku Donalda Trumpa. Ale jedno jest pewne – jeśli chodzi o modę, Melania Trump wymiata.

Prezydent USA wraz z rodziną urządził w tym roku imprezę sylwestrową w swojej prywatnej rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie. Z tej okazji Melania Trump po raz kolejny pokazała, że w kwestii stylu, pierwsza dama USA nie ma sobie równych.

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć o tej niesamowitej sukni.