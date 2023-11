1 z 4

Zachwycająca Marta Kuligowska w kreacji od Lidii Kality na "Flesz Fashion Night"! W Warszawie po raz siódmy odbywa się jedna z największych imprez modowych w Polsce, Flesz Fashion Night.

Flesz Fashion Night - co to za wydarzenie?

Na jednym wybiegu zobaczymy najlepsze stylizacje z kolekcji na sezon jesień-zima 2018/2019. Swoje kreacje zaprezentują topowi polscy projektanci: MMC, Łukasz Jemioł, Lidia Kalita, Mariusz Przybylski, Paprocki & Brzozowski, Bizuu, Ranita Sobańska, Agnieszka Maciejak i Maciej Zień.

Każdy z nich, specjalnie na ten wieczór zaprojektował kreację haute couture dla jednej gwiazdy. Kogo wybrała Lidia Kalita? Projektantka na imprezie pojawiła się z Martą Kuligowską. Dziennikarka TVN24 od lat pojawia się na salonach w kreacjach Kality, z która zna się również bardzo dobrze prywatnie.

Lidia Kalita - kim jest?

Marka Lidia Kalita to moda pret-a-porter w luksusowym wydaniu, dopasowana do potrzeb współczesnych kobiet. Kolekcje projektantki, która jest znana ze swojego perfekcjonizmu, cechuje nacisk na elegancję, dopieszczenie każdego detalu oraz nieustanne podkreślanie zmysłowości kobiet – tak, aby jej klientki mogły zawsze czuć się pięknie. Wzorem światowych trendów w każdym sezonie do butików trafiają cztery kolekcje. Lidia Kalita od ponad 20 lat ubiera Polki, które doceniają jej niekonwencjonalny styl.

Jak na "Flesz Fashion Night" w sukni Lidii Kality wyglądała Marta Kuligowska? Zobacz zdjęcia w naszej galerii!