Marina Szczęsna ostatnie tygodnie spędziła na wakacjach z mężem Wojciechem Szczęsnym i ich synkiem. Wakacje to idealny czas aby zrobić piękne zdjęcia i pochwalić się letnimi stylizacjami na Instagramie. Zobaczcie stylizację Mariny, która wyjątkowo przypadła nam do gustu. Jej cena zaskakuje!

Stylowa sukienka i torebka - Marina kocha luksusowe marki

Marina Łuczenko Szczęsna jest jedną z gwiazd, które wprost uwielbiają nosić sukienki. Lato to idealna pora na zwiewne mini w najmodniejsze kwiatowe printy, które są zdecydowanie jednym z najgorętszych trendów w tym sezonie! Zobaczcie poniżej, co to za marka.

Mat. prasowe

Sukienka, którą Marina wybrała na letnie wycieczki to projekt luksusowej nowojorskiej marki Love Shack Fancy. Sukienka uszyta w całości z jedwabiu w kolorze pudrowego różu z wzorem kwiatowym kosztuje 2710 zł. Jednak żona Wojtka Szczęsnego może sobie pozwolić na taki wydatek, podobnie jak Anna Lewandowska, która również polubiła projekty tej marki.

Marina do romantycznej sukienki z modnym dekoltem i falbankami dobrała bardzo popularną wśród gwiazd torebkę Gabrieli Hearst, która kosztuje 8 tys. zł. Noszą ją również księżna Meghan, Demi Moore czy Kate Boswort. Złota biżuteria i sandały przepięknie uzupełniły całość. Jak wam się podoba letnia stylizacja Mariny?