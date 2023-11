1 z 5

Czy to czołg? Lodołamacz? Szpiegowski pancerny poduszkowiec przysłany z Korei Północnej? Nie... to ekstremalnie, irracjonalnie luksusowy Mercedes klasy G, który Wojciech Szczęsny podarował swojej małżonce, Marinie.

Co Marina robi z autem, które kosztuje więcej niż przeciętny majątek, który człowiek gromadzi w ciągu życia? To, co zrobiłaby z nim każda dziewczyna – zabiera nim na przejażdżkę swoją najlepszą kumpelę – w pasujących do siebie stylizacjach od Balenciagi.

Myślicie, że wasze auto wygląda imponująco? Pora na zimny prysznic! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć brykę, którą wozi się Marina.