Marina przyznała na Instagramie, że fanki często pytają ją o pielęgnację włosów. Nie dziwimy się! Artystka może pochwalić się pięknymi, lśniącymi i zdrowymi włosami. Teraz już wiadomo, co sprawia, że tak wyglądają!

Jeśli chcesz mieć piękne i zdrowe włosy to nie farbuj, a zwłaszcza nie rozjaśniaj włosów jeżeli nie musisz! To je najbardziej niszczy. W większości przypadków natura wie co robi. (…) Przede wszystkim staram się ich nie myć codziennie. Suszenie suszarką bardzo je niszczy. Myje je co 2-3 dni. Częstsze mycie w moim przypadku nie jest konieczne. Po drugie, zawsze przed planowanym myciem na suche włosy nakładam obficie olej kokosowy na noc, na całej długości (nie u nasady). Czasami olej arganowy, wtedy nakładam go od nasady - radzi Marina.