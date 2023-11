Na corocznym balu fundacji TVN pojawiają się największe gwiazdy w Polsce - w tym roku imprezę zaszczycili m.in. Martyna Wojciechowska z partnerem, Małgorzata i Radosław Majdanowie, Anna Lewandowska, Izabela Janachowska z mężem, Małgorzata Socha, Magda Mołek, Dorota Wellman, Kinga Rusin z partnerem czy Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Choć najważniejszy jest cel - zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji TVN, nie ma co ukrywać, że to także rewia mody. Gwiazdy chcą wyglądać jak najlepiej i przyćmić inne. Czy w tym roku udało się to Marinie? Zobaczcie jej piękną kreację!

