Marina Łuczenko-Szczęsna - jedna z najpopularniejszych i najlepiej ubranych WAGs - znów zaskoczyła swoją stylizacją! Gwiazda słynie z dosyć oryginalnych i luksusowych stylizacji, ale najnowszym zimowym lookiem rozbiła modowy bank. Naszą uwagę przyciągnęła niesamowita cieniowana puchówka - wiemy ile kosztuje! Zobaczcie, gdzie ją kupiła.

Marina Łuczenko-Szczęsna w oryginalnej zimowej stylizacji

Marina Łuczenko-Szczęsna spędziła święta w słynnym kurorcie narciarskim we Francji i nawet tu zadbała o swoją stylizację. Na swoim Instagramie pochwaliła się szałowym zimowym lookiem i trzeba przyznać, że wygląda obłędnie. Jej fani dosłownie zachwycają się tym zestawem! W jej szafie znajdziecie znane marki z najlepszych domów mody jak Vetements, Balenciaga, Gucci czy Chanel, ale piosenkarka lubi często wyszukiwać oryginalne projekty, a z pewnością do nich należy cieniowana puchówka!

Tym razem żona Wojciecha Szczęsnego pokazała, jak stylowo wyglądać na zimowym wyjeździe. Marina słynie z tego, że uwielbia modę i umie się nią bawić, ma swój wypracowany przez lata styl i trzeba przyznać, że lubi przyciągać uwagę! Wystarczy tylko na nią spojrzeć!

Instagram, Mat. prasowe

Cieniowana kurtka to projekt skandynawskiej marki Saks Potts i kosztuje ponad 3 tys. złotych, spodnie w podobnej tonacji to projekt Palm Angels, to wydatek ok. 1500 zł, no i oczywiście trudno nie wspomnieć o luksusowych dodatkach. Torebka Chanel to marzenie każdej fashionistki, idealnie pasuje kolorystycznie do całego zestawu. Piosenkarka nie zapomniała również o popularnych śniegowcach, te metaliczne to prawdziwy hit zimy!

Jak wam się podoba zimowy look Mariny Łuczenko-Szczęsnej? My jesteśmy zachwyceni!