Lato w pełni! Jeśli nie masz jeszcze kostiumu kąpielowego, zainspiruj się wyborem najmodniejszej WAGs, Mariny Łuczenko-Szczęsnej! Piosenkarka spędziła wakacje z mężem i synkiem na popularnej wyspie Mykonos prezentując przy okazji swoje letnie stylizacje. Nam przypadł do gustu seksowny kostium plażowy, w którym zaprezentowała się na zdjęciach z wakacji. To zdecydowanie najmodniejszy wzór lata! Wiemy, jakiej jest marki.

Marina Łuczenko Szczęsna w kolorowym bikini.

Marina Łuczenko-Szczęsna, jedna z najbardziej popularnych polskich WAGs, piosenkarka i aktorka (powraca kultowy serial z jej udziałem - „39 i pół”) od zawsze interesowała się modą. Swoimi stylizacjami wzbudza wielkie zainteresowanie mediów, a jej profil na Instagramie obserwują rzesze fanów. Ostatnio opublikowała zdjęcie w kolorowym bikini i musimy przyznać, że wygląda w nim oszałamiająco! A te stylowe dodatki w postaci słomkowego kapelusza i okularów dodają charakteru! Zobaczcie sami, jak się w nim prezentuje!

Marina Łuczenko-Szczęsna ubiera się w najlepszych domach mody i nosi ubrania luksusowych marek. Trzeba przyznać, że ma swój styl i doskonale orientuje się w trendach. Dlatego wybór najbardziej gorącego wzoru sezonu na stylowym bikini wcale nas nie dziwi! Tropikalne printy opanowały wybiegi i w tym roku można znaleźć je dosłownie wszędzie. Zdobią sukienki, tuniki, kombinezony, no i oczywiście kostiumy! Ten, który wybrała piosenkarka, jest bardzo oryginalny. Zobaczycie go poniżej.

Marina Łuczenko-Szczęsna postawiła na projekt australijskiej marki Del Maar. Kosztuje on ok. 700 zł. Modny wzór i seksowne wiązanie na dekolcie to nie wszystko... Kostium został ręcznie ozdobiony haftami i składa się z wielofunkcyjnego topu z plisowanymi rękawami, które można nosić na 3 sposoby oraz dołu wiązanego na kokardki. Czy wart jest swojej ceny? Z pewnością robi wrażenie. Zmysłowe wiązania, wycięcia i delikatne falbanki sprawiają, że Marina wygląda po prostu bajecznie.

A jak wam się podoba?