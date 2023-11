Margaret to kwintesencja oryginalności i stylu. Wokalistka oraz jurorka dziesiątej edycji "The Voice of Poland" nie lubi banalnych rozwiązań w modzie, o czym świadczy chociażby jej jedna z ostatnich stylizacji, kiedy pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie", by promować muzyczny program. Koniecznie musicie zobaczyć jej buty. Jak daje radę w nich chodzić?!

