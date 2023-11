3 z 5

Margaret jest mistrzynią modowego żartu. Choć jej czerwone kozaczki z lakierowanej skóry w szpic na wysokim obcasie (Badura, 1490 zł) brzmią jak coś, co kupilibyśmy raczej w sklepie z akcesoriami dla dorosłych, takie buty to ostatni krzyk mody – co również zawdzięczamy Demnie Gvasalii i jego projektom dla Vetements i Balenciagi. Noś je ze sporą domieszką ironii.