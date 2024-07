1 z 8

Margaret w żółtej stylizacji

Margaret cała na żółto! Gwiazda została przyłapana przez paparazzi na ulicach Warszawy w stylizacji, która jest co najmniej kontrowersyjna. ;) Żółty jest jednym z najmodniejszych kolorów tej wiosny, lecz gwiazda chyba zbyt dosłownie wzięła sobie do serca ten trend. Miała na sobie żółtą, puchową kurtkę, żółtą spódnicę, żółtą torebką, okulary z żółtymi szkłami, a nawet żółtą bandanę, przewiązana pod szyją! Elementem przełamującym look Margaret były: beret i buty, lecz i na nich pojawiły się żółte akcenty. Musicie to zobaczyć! Robi wrażenie!

To jest udana stylizacja czy już wpadka? Obejrzyjcie fotogalerię i zadecydujcie sami!

