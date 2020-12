Marcelina Zawadzka w idealnej sukience na święta za 65 zł! I wiemy, gdzie ją kupić

Marcelina Zawadzka pochwaliła się na Instagramie pomysłem na idealny grudniowy wieczór. Modelka pozuje przy kominku i wybiera gry planszowe. Największą uwagę tym razem przyciągnęła dzianinowa sukienka z golfem, którą wybrała gwiazda. Co zaskakujące ten model kosztuje 65 zł i kupimy go w popularnym sklepie internetowym. To idealna propozycja na święta!

Marcelina Zawadzka w sukience idealnej na święta za 65 zł

Marcelina Zawadzka zdecydowanie należy do grona najlepiej ubranych gwiazd. Modelka udowadnia, że seksownie i kobieco można wyglądać nie tylko w odważnych kreacjach, ale również w damskich garniturze czy sukience z golfem. Tę ostatnią była Miss Polonia niedawno założyła podczas spokojnego wieczoru przy kominku:

Czy Wam też grudzień kojarzy się ze zwolnieniem tempa? 🙌🏻 Możemy wtedy odpoczywać w domowym zaciszu i spędzać ten wyjątkowy, świąteczny czas w gronie najbliższych 👱🏼‍♀️🧝🏼‍♀️👫🦊🦥 Tutaj z dziewczynami rozpaliłyśmy kominek i bierzemy się za gry planszowe. - napisała na Instagramie Marcelina Zawadzka.

Fanki prezenterki nie mogą uwierzyć, że sukienka, w której Marcelina Zawadzka wygląda jak milion dolarów, pochodzi ze sklepu Bonprix:

Wygląda Pani jak milion dolarów! piękna 🔥 Boskie ujęcie! Jak większość zreszta ♥️😘

Czarna dzianinowa sukienka Marceliny Zawadzkiej jest dostępna w Bonprix już od 65 zł. Tylko spójrzcie, jak ten model nosi modelka!

Zobacz także: Marcelina Zawadzka przefarbowała włosy na różowo!? Co za przemiana!

Dzianinową sukienkę Marceliny Zawadzkiej kupimy w Bonprix. Model z szeroką górą kosztuje 65 zł.

Mat. prasowe

Z kolei czarna klasyczna dzianinowa sukienka z golfem jest dostępna w Bonprix za 99 zł. Oba modele idealnie sprawdzą się podczas świątecznego wieczoru w gronie najbliższych.