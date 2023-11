1 z 3

W sumie można było naprawdę się nie zorientować, że to ona! Z drugiej jednak strony stylizacja była tak oryginalna, że wszystkie obiektywy aparatów wycelowane były w nią. A patrząc na jej uśmiech nie można mieć wątpliwości - to Marcelina Zawadzka!

Kolejny raz udowodniła, że ma bardzo dużo dystansu do stylu, mody, wreszcie i do siebie. Ale jak się jest byłą Miss Polonia, finalistką Miss Universe i gwiazdą kilku programów telewizyjnych, można sobie pozwolić na więcej ;) No i Marcelina zaszalała. Bluzka w naszych redakcyjnych barwach (niemal czysta magenta) plus obcisła spódniczka (której nie powstydziłaby się Julia Roberts w "Pretty Woman"), szpilki i jeszcze ta blond peruka! Razem powstała stylizacja naprawdę odważna!

A Wam jak się podoba?