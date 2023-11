1 z 5

Uwaga, łamiąca wiadomość. Marcelina Zawadzka – której styl, jak już dawno ustaliliśmy, jest super – to nie tylko posiadaczka prawdopodobnie najbardziej jaśniejącego uśmiechu (oraz aparatu ortodontycznego, który – w razie jakbyście nie widzieli – znowu jest fajny) w show-biznesie, ale i królowa sieciówek.

Więcej: Marcelina Zawadzka zachwyca w trenczu z sieciówki. Też możesz go mieć, jest tylko jedno ale...

Dowody rzeczowe? Nie ma problemu – blondwłosa prezenterka właśnie pokazała się w nowej stylizacji, która jest wyczarowana niemalże w całości z rzeczy z H&Mu. Dokładnie tak.

Więcej: Seksowną sukienkę Marceliny Zawadzkiej kupicie w... Bershce

Wiemy co myślicie – ja też chcę tak wyglądać. Nic prostszego – zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć o sieciówkowym looku Marceliny.

Więcej: Marcelina Zawadzka w ślicznych botkach z Zary. Też będziecie chciały je kupić!