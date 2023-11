1 z 5

Beż nie ma zbyt dobrej passy. Odcienie kojarzące się z piaskiem, słomą czy jesiennym słońcem zazwyczaj kojarzą się nam ze stylem emerytów – w języku angielskim przyjęło się nawet określanie nieciekawych, mało odważnych zjawisk jako „beżowe".

Ale czy dyskredytowanie jednego konkretnego koloru ma sens? Beż jak mało który kolor może ożywić chłodną stylizację, ocieplić bladą cerę czy podkreślić złociste refleksy w blond włosach. Jak żaden inny kolor nie kojarzy się też z egzotycznymi wakacjami na safari w Afryce.

Marcelina Zawadzka pokazała po raz kolejny, że (jeśli chodzi o dobry wygląd) nie ma sobie równych. W swojej najnowszej stylizacji modelka i prezenterka pokazuje, że beż możesz nosić w total looku – pod warunkiem, że podkręcisz go jedną małą sztuczką. Każda z Was może się nią zainspirować – zajrzyjcie do galerii żeby przekonać się o co chodzi!

