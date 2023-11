2 z 5

Kto był w jakiejkolwiek sieciówce, ten wie: gdzie nie spojrzeć, wszędzie tylko lampasy. Choć może i najwyższy czas pozwolić temu trendowi odejść w spokoju, na nadchodzącą wiosnę/lato 18 projektanci pokazali znacznie bardziej maksymalistyczne, pionowe paski. W total lookach od stóp do głów graficzne pasy wyskoczyły w kolekcjach Self Portrait, Sportmax oraz Mother of Pearl, Celine czy Simone Rocha. W telegraficznym skrócie – jest to trend.