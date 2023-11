1 z 6

Marcelina Zawadzka na pokazie Paprocki&Brzozowski

Marcelina Zawadzka była gościem pokazu najnowszej kolekcji duetu modowego Paprocki&Brzozowski. To pierwsze publiczne wyjście prezenterki Telewizji Polskiej od czasu ogłoszenia rozstania z Mikołajem Roznerskim. Informację o tym, że związek tej razy się zakończył jako pierwszy podał magazyn "Flesz". Było to zaledwie tydzień temu. Jak Marcelina Zawadzka miewa się po zerwaniu? Te zdjęcia mówią same za siebie!

Gwiazda wyglądała świetnie! Dopasowana, cekinowa suknia, ponętny dekolt... Było na co popatrzeć. Uwagę przykuwał pewien detal. Jaki? Sprawdźcie na następnych stronach fotogalerii!

