Uwaga – rzućcie wszystko co robicie. Marcelina Zawadzka właśnie wskrzesiła spodnie, które kiedyś wszyscy kochaliśmy (i nosiliśmy w najbardziej niezręcznych stylizacjach świata) i wyglądała genialnie. No dobra, może niekoniecznie wskrzesiła je własnoręcznie. Przypominamy, że w sezonie jesień/zima 17 wielu projektantów rysując swoje kolekcje wróciło do dekady dzieci-kwiatów i beztroskich (nieokrzesanych) fryzur. Ale jeśli istnieje jeden element garderoby, który symbolizuje lata 70. – bez wątpienia są to dzwony.

Dowody rzeczowe? Proszę bardzo – Stella McCartney, Valentino, Marc Jacobs, J Brand, Alexander Wang, to jeansowi giganci, którzy w tym sezonie wrócili do kontrowersyjnego kroju spodni, który – w zależności od nastroju – może cudownie wydłużać nogi albo niemiłosiernie je wykrzywiać.

Ale nie myślcie sobie, że Marcelina Zawadzka tak po prostu założyła sobie pierwsze-lepsze dzwony. Prezenterka TVP postawiła na zdekonstruowany model, który robi z nogami... dziwne rzeczy. Dobre? Złe? Tę decyzję zostawiamy już wam – zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć dzwony Marceliny i dowiedzieć się gdzie je upolowała.

