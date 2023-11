Marcelina Zawadzka zawsze wygląda perfekcyjnie. Idealnie ułożone włosy, makijaż podkreślający urodę i modne stylizacje. Tak zazwyczaj prezentuje się była Miss Polonia w programie śniadaniowym, który prowadzi oraz na czerwonym dywanie.

Na szczególną uwagę zasługują jej ostatnie zdjęcia, które opublikowała na Instagramie. Widzimy na nich uśmiechniętą kobietę z piegami, w aparacie ortodontycznym ze szczerym uśmiechem na ustach. Piękna i naturalna twarz Marceliny przyciąga uwagę i pokazuje nam zupełnie inne oblicze gwiazdy.

Pozytywne komentarze pod zdjęciem i całe mnóstwo miłych słów świadczą o tym, że kobiety chcą oglądać gwiazdy w naturalnym wydaniu. Stają się wtedy bliższe, bardziej rzeczywiste. Idealny wizerunek, kreowany w mediach i na portalach społecznościowych często, tak daleko odbiega od rzeczywiscości, że naturalne zdjęcie gwiazdy wywołuje więcej emocji niż kolejna stylizacja z czerwonego dywanu.

Najpiękniejszy portret jaki widziałam ❤️

Naturalnie piękna czemu gwiazdy się malują i zasłaniają to co je wyróżnia nie rozumiem tego Pani Marcelinko jest Pani piękna i to trzeba pokazywać a zwłaszcza nam zwykłym ludziom którzy patrzą z zachwytem

No muszę przyznać, że super zdjęcie. Nawet jedno z lepszych bo takie naturalne