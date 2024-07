1 z 8

Intensywny malinowy róż na ustach to bardzo wdzięczny odcień - idealny wybór na wiosnę! Mniej klasyczny niż czerwień, odejmuje lat i dodaje makijażowi zadziorności. Doskonale wiedzą o tym gwiazdy słynące z perfekcyjnego make-upu: Magdalena Cielecka i Olivia Palermo.

By wyglądał elegancko, lepiej wybrać pomadkę o matowym lub satynowym wykończeniu. A co zrobić, aby usta w tym kolorze wyglądały perfekcyjnie przez wiele godzin? - Obrysuj i pomaluj usta konturówką w tym samym odcieniu co szminka, a potem nanieś na nie pędzelkiem pomadkę - radzi międzynarodowy wizażysta marki Laura Mercier Chris Howells.

