2 z 5

Oczywiście, że to Małgosia Rozenek! W końcu jeśli chodzi o kostiumy to naprawdę mało kto ma równie dobry gust, co perfekcyjna pani domu. Zdjęcie w nowym kostiumie gwiazda wstawiła wstawiła na swojego instagrama. Dodatkowe punkty stylowe za skoordynowane z Radkiem Majdanem okulary ;).