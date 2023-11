Szukasz sukienki, która sprawdzi się w największe letnie upały? W tym sezonie królują paski- marynarskie albo te delikatne, białe na niebieskim tle. Krój podkreśli figurę, najmodniejszy wzór wyszczupli sylwetkę a do tego pasuje na wiele okazji. Dokładnie taką ma już w swojej szafie Małgorzata Socha, która uwielbia nosić sukienki, szczególnie latem, na upały. Tym razem postawiła na bardzo kobiecą i zwiewną sukienkę na jedno ramię. Podpowiadamy, gdzie kupisz podobne modele w stylu gwiazdy w bardzo dobrych cenach!

Gdzie kupić idealną sukienkę w delikatne paski?

Kwiaty, kropki, kratki to już było, jeśli szukasz czegoś wyjątkowego postaw na bawełnianą sukienkę z błękitnego koszulowego materiału w delikatne paseczki! Kolor podkreśli opaleniznę a jeśli dodasz słomkowy koszyk i rzymianki letnia stylizacja w najmodniejszym stylu gwarantowana! Mamy dobrą wiadomość - założysz ją zarówno do pracy jak i na plażę - wystarczy dobrać odpowiednie dodatki. Do biura (wybierz tą z rękawami) sprawdzi się z balerinkami lub mokasynami, a na wakacjach ze słomkowym kapeluszem i klapkami. Sukienki w tym stylu znajdziesz w popularnych sieciówkach takich jak: H&M, House, Sinsay czy Reserved. Mogą być na jedno ramię, mieć falbany przy dekolcie, na cienkich ramiączkach z guzikami lub paskiem wiązanym w talii! Wybór należy do ciebie!

Zobacz, jakie oryginalne modele znaleźliśmy w sieciówkach a wszystkie za mniej niż 200 zł!