Małgorzata Socha we wrześniu 2018 roku po raz trzeci została mamą. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" urodziła wówczas syna Stasia. Kilka miesięcy po narodzinach chłopca aktorka wróciła do pracy i rozpoczęła treningi, żeby wrócić do formy po ciąży. Małgorzata Socha wzięła nawet udział w zimowym obozie Anny Lewandowskiej.

Ledwo żyje (…) Zobaczymy może będą kiedyś tego efekty. Ale kiedy? - relacjonowała wówczas gwiazda.

Ostre treningi zdecydowanie dały efekt! Aktorka może pochwalić się świetną, wystportowaną figurą. Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia Małgorzaty Sochy. Jak gwiazda "Przyjaciółek" prezentuje się na co dzień?