Małgorzata Socha w najmodniejszych jeansach wiosny 2021. Jeansy piramidy wracają do łask! Podobne w Reserved kupisz za grosze

Małgorzata Socha pochwaliła się w sieci nową stylizacją, a w komentarzach pod postem aktorki pojawiło się mnóstwo komplementów! I to w ogóle nas nie dziwi, bo gwiazda wybrała najmodniejsze w tym sezonie jeansy, które są teraz totalnym hitem. "Piramidy" rządzą tej wiosny i każda kobieta, która kocha modę, powinna je mieć w swojej szafie. My znaleźliśmy dla Was podobny model w popularnej sieciówce i to za grosze! Zobaczcie sami.

Małgorzata Socha w najmodniejszych jeansach tej wiosny!

Małgorzata Socha nie przestaje zachwycać fanów swoim fantastycznym wyczuciem stylu. Gwiazda jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd, a jej stylizacje są zawsze pełne elegancji i klasy. Tym razem aktorka pochwaliła się total lookiem rodem z lat 80-tych, za który otrzymała mnóstwo komplementów od fanów.

- Boski look ❤️ - Uwielbiam Pani stylówy❤️ - Pięknie wyglądasz ❤️ - Świetna stylizacja 👏❤️🔥 - Wow 🔥jaka super stylóweczka🙌👏😍 - piszą fani.

Małgorzata Socha wybrała biały T-shirt, na który założyła fioletowy, rozszerzany sweterek na guziki w kwiatowy wzór. Jednak kluczowym elementem najnowszej stylizacji aktorki są jej spodnie. Jeansy piramidy z wysokim stanem to absolutny hit tego sezonu. Lata 80. rządzą w roku 2021, dlatego dziewczyny - powinnyście uzupełnić swoją garderobę właśnie o taki model spodni! Sami spójrzcie, jak fantastycznie wygląda w nich gwiazda.

Instagram

Podobny model jeansów znaleźliśmy dla Was w Reserved. Są teraz w ekstra cenie, bo dostaniecie je za jedynie 119,99 zł.

Mat. prasowe

I jak Wam się podobają? Skusicie się na takie spodnie? Bo my na pewno!