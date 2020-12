Małgorzata Rozenek w ultra krótkiej sukience za 1800 zł! 99 proc. kobiet w życiu by jej nie założyła!

Małgorzata Rozenek doskonale wie, co jest modne i stylowe, a my co chwila możemy podziwiać jej fantastyczne stylizacje za pośrednictwem mediów społecznościowych! Tym razem gwiazda pochwaliła się zdjęciem z planu jej programu - "Rozenek Cudnie Chudnie", a całą uwagę przykuwa jej odważna sukienka. Chociaż ta stylizacja jest teraz absolutnym hitem, to chyba jednak wiele kobiet nie odważyłoby się jej założyć! Zobaczcie same!

Małgorzata Rozenek w ultra krótkiej sukience za 1800 zł!

Małgorzata Rozenek nie może narzekać na nudę w swoim życiu! Od przeszło pół roku jej doba jest wypełniona po brzegi obowiązkami zawodowymi i macierzyńskimi. Gwiazda doskonale łączy pracę z opieką nad małym Heniem - jest naprawdę świetnie zorganizowana. Co chwila słyszymy o jej nowych projektach, w które się angażuje. Dwa tygodnie po urodzeniu Henryczka, wróciła do pracy na planie "Projekt Lady", a teraz kończy nagrania do kolejnego programu, w którym jest główną gwiazdą.

Małgorzata Rozenek ciężko pracuje nad powrotem do swojej figury po ciąży, a my będziemy mogli podziwiać jej drogę do wymarzonej sylwetki w nowym programie - "Rozenek Cudnie Chudnie". Jak możemy przeczytać w najnowszym poście gwiazdy na Instagramie, właśnie nagrywany jest ostatni odcinek programu!

Dzień dobry 😁 ślę Wam dobrą energię z planu finałowego odcinka „Rozenek cudnie chudnie” 😁 coś tam, ta Rozenek schudła 😉 nie jest idealnie, ale to lepiej, będzie nad czym pracować w nowym roku 🤪💪 - napisała Małgorzata Rozenek.

Ale uwagę w najnowszym poście gwiazdy szczególnie przykuwa jej odważna, krótka sukienka w odcieniu błękitu z szerokimi rękawami. Zobaczcie sami, jak wygląda w niej gwiazda!

Jest to model marki Wild Mascot, który nie należy do najtańszych! Jeśli chcesz mieć w szafie sukienkę, którą ma na sobie Małgorzata Rozenek, to musisz liczyć się z wydatkiem 1800 złotych.

I jak Wam się podoba? Odważyłybyście się założyć taki model?