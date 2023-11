Małgorzata Rozenek już wiele razy udowodniła, że nie trzeba wydawać majątku, żeby zachwycać swoją stylizacją. Mimo że gwiazda uwielbia luksusowe marki i światowej sławy domy mody, chętnie sięga po produkty Balenciagi czy Diora, to jednak równie chętnie stawia na polskie marki, dostępne dla każdego. Tak właśnie było tym razem - Małgorzata Rozenek wybrała sukienkę, która kosztuje zaledwie 99,99 złotych i można ją kupić w sklepie internetowym!

Wiemy, gdzie można kupić sukienkę Małgorzaty Rozenek!

Małgorzata Rozenek pokazała się na swoim profilu na Instagramie w uroczej sukience w beżowym kolorze. Sukienka z paskiem idealnie podkreślała jej szczupłą talię. Look gwiazdy to dowód na to, że nie tylko niedrogie ubrania, ale i minimalistyczne potrafią wyglądać świetnie. Wystarczą tylko odpowiednie dodatki, żeby stworzyć look w różnych stylach - eleganckie szpilki i marynarka (lub trencz w stylu Małgorzaty Rozenek) zapewnią stylizację bardziej formalną, idealną do pracy. Na co dzień można postawić na modne sneakersy i ramoneskę, żeby nadać sukience bardziej casualowy charakter.

Małgorzata Rozenek po raz kolejny wybrała sukienkę od polskiej marki Mosquito. Niedawno mogliśmy podziwiać gwiazdę w innej kreacji tej firmy - wtedy postawiła na model z bufiastymi rękawami w hiszpańskim stylu i gorsetową górą.

Małgorzata Rozenek chętnie sięga po luksusowe marki, ale i te dostępne dla każdego

