Małgorzata Rozenek słynie z dobrego stylu. Dla wielu kobiet w Polsce stanowi wzór i ikonę mody. Stylizacje prezenterki są obserwowane i kopiowane przez wiele Polek. Niewykluczone, że tak będzie i tym razem. Gwiazda pojawiała się na jednym z eventów w pięknej sukience w biało-niebieski deseń. Klasyczna sukienka z rękawkami i kołnierzykiem, ozdobionymi perełkami wyglądała świetnie w zestawieniu z sandałkami na szpilce. Ile kosztowała sukienka Małgorzaty Rozenek?

Sukienka Małgorzaty Rozenek - jaka cena?

Sprawdziliśmy, to model marki Chaos by Marta Boliglova. Sukienka wykonana jest z francuskiej tkaniny i została ręcznie ozdobiona perełkami. Ile trzeba zapłacić za taki luksus? Odpowiadamy, sukienka kosztuje 1 140 zł. To dużo czy mało?

Małgorzata Rozenek w pięknej sukience w biało-niebieskie wzory.

To model marki Chaos by Marta Boliglova.