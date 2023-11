1 z 5

Od wczorajszych narodzin wciąż jeszcze nienazwanego synka księżnej Kate i księcia Williama, świat ogarnął szał na brytyjską rodzinę królewską. Media społecznościowe i portale (w tym także i nasz) zalewają skrawki informacji o nowym księciu i samopoczuciu księżnej – oraz oczywiście jej stroju.

Wszystko wskazuje na to, że gorączka royal baby dotarła także i do Paryża, w dodatku przez Warszawę. Małgorzata Rozenek – której paryskie zdjęcia na Instagramie od paru dni sprawiają, że czujemy ukłucie zazdrości – wrzuciła kolejną fotkę ze swojej wycieczki do Francji. Odziana w białe tiule i koronki oraz pozująca na tle szmpańskiego château gwiazda TVN wygląda na niej absolutnie adekwatnie do tytułu swojego show „Project Lady" – i wygląda przy tym bardzo księżno-Kate'owo.

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się, co założyła. Uwaga, w tym płaszczu można się zakochać!

