Małgorzata Rozenek to bez wątpienia jedna z największych trendsetterek polskiego show-biznesu. Mimo że gwiazda uwielbia luksusowe marki i często można podziwiać ją z dodatkami od Diora czy Balenciagi, to jednak równie chętnie sięga po stroje z niedrogich sieciówek lub polskich marek, które dbają o jakość swoich produktów. Tym razem Małgorzata Rozenek właśnie wybrała nieziemsko seksowną sukienkę od Nudyess! Wiemy, ile kosztuje jej kreacja.

Małgorzata Rozenek w sukience polskiej marki

Małgorzata Rozenek wybrała czerwoną sukienkę Nudyess za 299 złotych. Kreacja ma długość midi, czyli za kolana i jest ramiączkach. Sukienka jest idealna na lato, a jej fason perfekcyjnie podkreśla figurę. Co istotne, taka długość to obecnie jeden z najgorętszych hitów! Oczywiście doskonale wiemy, że sukienki midi przez lata miały złą opinię "skracających nóg". W tym sezonie jednak zapominamy o tym i midi nosimy zarówno do szpilek, jak i do... sneakersów! Tak, sukienka Małgorzaty Rozenek pozwala na bawienie się stylem i trendami. Można w niej wyglądać zarówno seksownie i elegancko, jak i seksownie oraz casualowo. Wszystko zależy od dodatków!

Co ważne - dekolt można regulować samodzielnie i decydować, czy będzie bardziej zabudowany czy odsłoni więcej ciała.

Podoba się wam look Małgorzaty Rozenek?

Małgorzata Rozenek uwielbia takie fasony

