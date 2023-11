1 z 6

Styl Małgorzaty Rozenek nie jest łatwy do określenia. „Współczesna elegancja" brzmi jak wyświechtany frazes, z kolei „formalny luz" to jest ewidentnym masłem maślanym. Jednak kiedy przyglądamy się strojom, które wybiera gwiazda TVN, nie sposób zignorować jej nonszalanckich wersji ponadczasowych klasyków.

Chcecie przykładów? Proszę bardzo – Rozenek sfotografowano właśnie na warszawskiej ulicy w stylizacji z pastelowo-błękitnym garniturem. Choć wygląda jak prosto z wybiegu włoskiego projektanta, Rozenek upolowała go w waszej ulubionej sieciówce. W jakiej? Ile kosztuje? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się o nim wszystkiego co musicie wiedzieć!

