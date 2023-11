3 z 6

Ale to look Małgorzaty zwrócił naszą uwagę. Jej białe sneakersy – czyli klasyk, który absolutnie wszyscy mogą nosić do absolutnie wszystkiego – to nie pierwsze-lepsze adidasy z sieciówki. Rozenek postawiła na designerskie „kicksy" polskiej marki Celebrity z masywną podeszwą i elegancką, nabijaną ćwiekami górą, których cena wynosi 1699 zł.