Doskonale wiemy, że moda rządzi się swoimi prawami i każdy może nosić co tylko chce bez względu na to, czy pasuje to do jego figury oraz urody, czy też nie. Wiele kobiet jednak wciąż ceni sobie zasady dobrego stylu i lubi dobierać odpowiednie ubrania do swojej figury albo stosować różne stylizacyjne triki, dzięki którym można wyszczuplić sylwetkęlub wydłużyć nogi. Ostatnio Małgorzata Rozenek wybrała spodnie, które idealnie trafią właśnie do tej grupy miłośniczek mody. Gwiazda miała na sobie bowiem spodnie, które wydłużają nogi do nieba!

Reklama

Małgorzata Rozenek stawia na biel jesienią

Ostatnio Małgorzata Rozenek została przyłapana na jednej z warszawskich ulic w białej stylizacji. Gwiazda miała na sobie biały sweter i białe spodnie z wysokim stanem. Swój minimalistyczny look uzupełniła beżowym płaszczem z jasnożółtą podszewką.

Oczywiście główną rolę w stroju gwiazdy grają świetne spodnie z wysokim stanem. Właśnie taki model idealnie optycznie wydłuża nogi, a do tego podkreśla talię. Przy okazji Małgorzata Rozenek udowodniła, że biel idealnie nadaje się na jesienny sezon, a minimalistyczne stylizacje same się bronią i nie potrzebują już żadnych dodatków. Wiemy to nie od dziś. W końcu stylizacje stworzone z prostych fasonów i niewielu barw zawsze chronią przed zaliczeniem modowej wpadki. Co więcej, look w stylu Małgorzaty Rozenek jest bardzo uniwersalny - nadaje się zarówno na co dzień, jak i na spotkanie biznesowe. Oprócz tego każdy element ze stylizacji gwiazdy może być bazą do tworzenia innych zestawów - spodnie wystarczy połączyć z topem, a zamiast płaszcza wybrać ramoneskę i mamy świetny casualowy zestaw. Można też zamienić spodnie na spódnicę i look na randkę gotowy (choć te spodnie oczywiście też świetnie się do tego nadają!).

Sami zobaczcie stylizację gwiazdy i przekonajcie się, jak stylowo można wyglądać!

Magorzata Rozenek postawiła na prostą stylizację