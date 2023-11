1 z 5

Biel noszona od stóp do głów jest jednym z najmocniejszych trendów tegorocznego lata ze wszystkich tygodni mody. Najważniejsze kolekcje? Burberry, Alexandre Vauthier, Isabel Marant i Rick Owens, w których odcienie bieli – od śnieżnej aż po złamaną czy ecru – łączyły się ze sobą w jednym spójnym looku.

Jeśli wierzyć projektantom, jedynym słusznym sposobem na białą stylizację jest styl sportowy – pozwólcie, że zademonstruje wam go Małgorzata Rozenek.

Choć gwiazda TVN często pokazuje się w superluksusowych rzeczach od projektantów, to nie przeszkadza jej w noszeniu ciuchów z popularnych sieciówek. Prezenterka właśnie wrzuciła na swój Instagram fotkę w białym total looku, w którym połączyła bluzę od projektanta z legginsami prosto z polskiej sieciówki. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

