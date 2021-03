Modne sukienki na wiosnę 2021. Małgorzata Kożuchowska kupiła swój ideał za jedyne 100 złotych

Małgorzata Kożuchowska to prawdziwa ikona stylu i klasy. Gwiazda po raz kolejny zachwyciła nas swoją stylizacją - tym razem nie możemy oderwać wzroku od jej fantastycznej sukienki, która będzie prawdziwym hitem tej wiosny. Co najważniejsze, jest nie tylko modna, ale i tania! Każda z nas może mieć ją w swojej szafie za niewiele ponad 100 złotych. Zobaczcie sami.

Małgorzata Kożuchowska w hitowej sukience na wiosnę

Małgorzata Kożuchowska już od wielu lat jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych Polek. Aktorka w swoich stylizacjach, stawia przede wszystkim na elegancję i klasę. Każdy outfit gwiazdy, jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, a fanki uwielbiają inspirować się stylem Małgorzaty Kożuchowskiej. Najczęściej możemy podziwiać nowe stylizacje aktorki, na jej Instagramie.

Tym razem gwiazda zachwyciła wszystkich swoją sukienką. Ten model to prawdziwy hit tego sezonu. Wystarczy tylko dobrać do niej zwykłe czarne botki, a efekt wow będzie murowany. Sukienka, którą ma na sobie Małgorzata Kożuchowska sięga do kostek, posiada długi rękaw i kołnierzyk oraz zdobi ją nadruk z motywem drobnych kwiatów.

Fanki gwiazdy totalnie zakochały się w tym modelu!

- Piękna! A co to za sukienka? - Piękna jak zawsze 🌸😍 - Wygląda pani cudownie🤩 👏🏻🥰 - Piękność 😳😍 - piszą fani.

Sami spójrzcie, jak pięknie wygląda w niej Małgorzata Kożuchowska.

Gdzie zatem można dostać tak fantastyczną sukienkę? Model, który ma na sobie Małgorzata Kożuchowska znajdziecie w bonprix.pl. Co najważniejsze - zakupu tej sukienki praktycznie nie odczuje wasz portfel, bo jej cena wynosi dokładnie 109,99 zł! I jak? Skusicie się nią w najbliższych miesiącach? Naszym zdaniem jest totalnie hot!