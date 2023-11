Małgorzata Kożuchowska uchodzi za ikonę stylu. Za każdym razem idealnie dobiera stylizacje do okazji. Tak było również tym razem. Małgorzata Kożuchowska pojawiła się na premierze pierwszego numeru magazynu "Forbes Women". Gwiazda "Rodzinki.pl" miała na sobie stylizację wartą ponad 10 tysięcy złotych. Wiemy, na jakie ekskluzywne marki postawiła tym razem.

Małgorzata Kożuchowska w stylizacji za ponad 10 tys. zł

Musimy przyznać, że Małgorzata Kożuchowska podczas premiery magazynu "Forbes Women" prezentowała się naprawdę stylowo. Aktorka od stóp do głów ubrana była w projekty największych domów mody. Małgorzata Kożuchowska postawiła na kremową marynarkę od Balmain, za którą trzeba zapłacić ponad 6200 zł. Aktorka dobrała do niej klasyczne dwukolorowe czółenka Chanel, które znowu biją rekordy popularności. Ich cena zaczyna się od 2600 zł. Małgorzata Kożuchowska postawiła także na czarne cygaretki od Prady oraz niezwykle modną w tym sezonie torebkę z kolekcji kapsułowej zaprojektowanej przez Zofię Chylak. Koszt tego dodatku to 1190 zł.

Małgorzata Kożuchowska dobrze zna zasadę, że mniej znaczy więcej. Dlatego też aktorka wykończyła swoją stylizację klasyczną, naturalną fryzurą oraz delikatnym makijażem. Strzał w dziesiątkę?

