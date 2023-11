1 z 7

Zaledwie parę dni temu pisaliśmy dla was o translatlantyku La Pausa, który Karl Lagerfeld kazał wybudować w paryskim Grand Palais z okazji pokazu kolekcji Chanel cruise 19. Teraz okazuje się, że podczas inspirowanej ulubionym hobby Coco Chanel – rejsami po basenie Morza Śródziemnego – prezentacji, równie ciekawym widokiem co same ubrania byli jego goście. W pierwszym rzędzie obok Kristen Stewart czy Lily Rose Depp zasiadł nie kto inny jak Małgorzata Kożuchowska.

Aktorka wybrała się na ten elitarny pokaz wraz ze swoją siostrą Marią Kożuchowską i obie z nich podzieliły się z nami zdjęciami, na których możemy podziwiać imponującą scenografię nowego pokazu Chanel – w tym pokład olbrzymiego statku – oraz oczywiście ich stylizacje na tę superszykowną imprezę.

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się jak Małgorzata Kożuchowska ubrała się na pokaz francuskiej marki.

