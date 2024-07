1 z 7

Małgorzata Kożuchowska na Festiwalu Aktorstwa Filmowego

Małgorzata Kożuchowska na Festiwalu Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu zachwyciła stylizacją! Aktorka miała na sobie niesamowitą, bordową suknię z modnego aksamitu. Małgorzata Kożuchowska już jakiś czas temu upodobała sobie zarówno ten materiał, jak i ten kolor. To doskonały wybór, ponieważ gwiazda naprawdę świetnie wygląda w tym zestawieniu. Co więcej, aksamit przeżywa obecnie swój renesans. Tej jesieni będziemy go widywać na salonach jeszcze wiele razy. Polecamy: Gwiazdy pokochały… aksamit! To najbardziej poszukiwany materiał tego sezonu!

Przepiękną bordową suknię uzupełnił oryginalny naszyjnik w złotym kolorze. A co z fryzurą i makijażem?

Zobacz też: Będzie 3.sezon serialu "Druga Szansa" z Małgorzatą Kożuchowską? TVN podjął decyzję!