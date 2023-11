3 z 6

Co to za marka? Czy to Prada, Gucci a może Manolo Blahnik? Chociaż aktorka uwielbia naprawdę drogie buty (a swoje designerskie pary zmienia na nowe naprawdę często), tym razem zaskoczy Was informacja, że jej sandałki to projekt niedrogiej polskiej marki Deezee!