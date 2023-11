1 z 16

Myślimy „Magda Gessler" – oczami wyobraźni natychmiast widzimy pełną werwy gwiazdę programu TVN „Kuchenne Rewolucje" ciskającą ceramiką w nieuczciwych restauratorów z mniejszych miejscowości. Ognisty temperament to pierwsze, co przychodzi nam na myśl kiedy myślimy o właścicielce popularnych, warszawskich knajp takich jak „U Fukiera", „AleGloria" czy „Słodki...Słony...".

Ale Magda Gessler nie byłaby Magdą Gessler, gdyby nie jej barwny styl. Restauratorka nie zwraca uwagi na ogólnie przyjęte konwenanse i łączy ze sobą absolutnie wszystko na co ma ochotę, dzięki czemu stała się żywym, chodzącym memem, którego można oglądać co tydzień w telewizji.

Sukienka z nadrukiem w rybacką sieć pełną morskiej fauny, do tego opatrzona ozdobnymi frędzlami we fluorystycznych kolorach przy rąbku? Nie ma sprawy. Spodnie palazzo w nadruk w przeskalowane angielskie róże, które w jednej stylizacji łączą się z neonowymi sneakersami, fuksjowo-karminową, plisowaną bluzkę, złotą, welurową kurtką oraz całą masą złotych łańcuchów? Normalka. Wystarczy jeden rzut okiem, a natychmiast wiemy, że mamy do czynienia z Magdą i jeszcze jednym szytym na miarę, odjechanym kompletem do eklektycznej, ekscentrycznej, opierającej się trendom kolekcji Gessler.

Żeby uczcić tę najbarwniej ubraną postać w polskiej telewizji postanowiliśmy przejrzeć stylizacje, w których Magda Gessler pokazywała się na przestrzeni lat – i zestawić ze sobą te najciekawsze. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby je zobaczyć.

