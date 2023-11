9 z 9

8. Co trzeba zrobić, żeby dostać się do programu?

Okazuje się, że aby dostać się do programu, wystarczy napisać list i wysłać go na adres: restauracja@tvn.pl. Każdy mail jest czytany, do wszystkich zgłaszających się oddzwania dokumentalistka. Członkowie ekipy realizującej „Kuchenne rewolucje” pamiętają dziesiątki wzruszających zgłoszeń. Kiedyś napisał do nich chłopiec, który prosił Magdę, by przyjechała do baru rodziców. Wyznał, że lokal zamiast dochodów przyniósł kłopoty finansowe, przez co jego tata musiał wyjechać do pracy w Norwegii, a on za nim tęskni. Po przeprowadzonej przez Magdę metamorfozie interes się rozkręcił i rodzina mogła znów zamieszkać razem. Nowe odcinki „Kuchennych rewolucji” będzie można oglądać we czwartki od 7 września o godz. 21.30

