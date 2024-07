1 z 7

Czekaliście na kolekcję Loft37 zaprojektowaną dla Biedronki? Ruszajcie do sklepów! W ofercie znajdziecie obuwie oraz dodatki charakterystyczne dla marki. Ceny zaczynają się od 9,99 zł - tyle kosztują akcesoria do ozdabiania butów. W kolekcji Just For Fun znajdziecie też letnie balerinki i japonki (29,99 i 24,99 zł), portmonetki (9,99 zł) oraz duże torby (39,99 zł). Wszystko w najmodniejszych odcieniach pastelowego błękitu i różu, a dla konserwatystek klasyczna czerń. My już mamy swoje typy! A wy znajdziecie w kolekcji coś dla siebie?

