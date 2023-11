Złoty makijaż to jeden z najpiękniejszych i najbardziej uniwersalnych make-up’ów - pasuje zarówno młodym dziewczynom, jak i dojrzałym kobietom. Przepięknie wygląda na każdej karnacji – dodaje jej świeżości, ociepla ją i rozświetla. Wbrew pozorom, nie jest zarezerwowany tylko na wieczorne wyjścia, a w delikatnej wersji będzie idealny na co dzień! Doskonale sprawdza się w okresie jesienno-zimowym, ponieważ wtedy nasza skóra jest bladsza, a złocisty make-up ożywi twarz i doda jej zdrowego blasku. Złoty makijaż to również hit sezonu jesień-zima 2018/2019! Pokochały go gwiazdy takie jak Gigi Hadid czy Emily Ratajkowsky, które są zawsze na bieżąco z kosmetycznymi trendami.

East News

Profesjonalni doradcy marki AA Wings of Color doskonale poruszają się w trendach proponowanych przez światowych makijażystów, dlatego w tym sezonie lansują "gorączkę złota”, idealną na co dzień oraz wieczorne eleganckie wyjścia. Kolekcja Gold Obsession od marki AA Wings of Color to idealne połączenie eleganckiego złota, ultrakobiecych odcieni nude i promiennej, zdrowej cery. Z tymi kosmetykami stworzysz przepiękny, złoty makijaż w stylu gwiazd.



Jak zrobić złoty makijaż na co dzień?

Mat. prasowe

Krok 1. Perfekcyjna i gładka cera

Zacznij od bazy, która wyrówna koloryt skóry i ukryje zaczerwienienia. Baza NATURAL GLOW PRIMER HOLOGRAPHIC rozświetli twarz, a ekstrakt z żurawiny i witaminy C będzie chronić ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Bazę nałóż na oczyszczoną skórę twarzy i wklep opuszkami palców.

Jesienią i zimą warto wybierać podkład w płynie, który nada efekt jedwabiście gładkiej skóry i świeżości przez cały dzień. Świetnym rozwiązaniem będzie fluid IDEAL MATCH VITAMIN+VITAMIN E+C, ponieważ zapewni witalność skóry, naturalny wygląd i działanie anti-ageing. Podkład najlepiej jest aplikować miękką, zwilżoną gąbeczką i dokładnie go wklepać w skórę. Dzięki temu produkt utrzyma się o wiele dłużej i będzie wyglądać niezwykle naturalnie. Nadszedł czas na korektor! Służy on nie tylko do korygowania cieni pod oczami oraz niedoskonałości skóry, ale również pomoże nam wymodelować twarz. Zaaplikuj korektor ALL DAY LONG UNDER EYE CORRECTOR pod oczy. Nałożony produkt powinien mieć kształt trójkąta, którego podstawą jest dolna powieka, a czubkiem, mniej więcej, środek policzka. Dzięki temu sińce pod oczami zostaną ukryte, twarz nie będzie wyglądać „płasko”, a spojrzenie będzie rozświetlone. Jeśli chcesz wyszczuplić nos, nałóż korektor na środek nosa i dokładnie go wklep.

Mat. prasowe

Krok 2. Rozświetl skórę!

Tak przygotowana skóra jest już gotowa na rozświetlacz PRECIOUS LIQUID HIGHLIGHTER 02 GOLDEN SAND. Perłowo-opalizująca formuła, o delikatnym satynowym wykończeniu da efekt skóry muśniętej słońcem. Rozświetlacz nakładamy gąbeczką, pędzelkiem albo palcem na kości policzkowe, środek nosa i łuk Kupidyna. Dzięki temu skóra będzie lśnić! Każda wizażystka wie, że konturowanie twarzy potrafi zdziałać cuda – podkreślić kości policzkowe, zmniejszyć optycznie czoło i brodę! Wykonturuj twarz z pomocą MODELATORA 3 STEP FACE DESIGNER DARK. Najpierw użyj z paletki matowy bronzer, który doskonale imituje cienie, jakie padają na twarz i nada efekt głębi rysów twarzy. Nałóż go na kości policzkowe, na linię żuchwy i na czoło przy linii włosów.

Mat. prasowe

Krok 3. Zmysłowy makijaż oczu i ust

Makijaż oczu jest niezwykle szybki i prosty. Wystarczy, że nałożysz rozświetlający cień do powiek BAKED EYESHADOW 101 DIAMOND STARDUST na ruchomą powiekę i w kącikach oczu. Cienie stosowane na sucho nadają delikatny metaliczny efekt, a jeśli użyjesz ich na mokro, dadzą metaliczną, błyszczącą i równą taflę. Dopełnieniem makijażu oczu będzie maskara WOW GROW! CURLY BLACK dająca efekt zalotki. Dzięki elastycznej formule, rzęsy są wydłużone, pogrubione i podkręcone. Nie zapomnij o podkreśleniu brwi, to właśnie one tworzą ramę oczu! Jej formuła z d-panthenolem nie tylko pomoże nadać brwiom idealny kształt, ale jednocześnie wzmacnia i pielęgnuje włoski. Na sam koniec, pomaluj usta nawilżającą pomadką COLOR CREME LIPSTICK 18 wizaz.Pl. Pomadka posiada skuteczne składniki odżywcze: olej z owoców acai i krokosza barwierskiego, witaminy A, E i C, które silnie nawilżają, regenerują delikatną i wrażliwą skórę ust. Chronią przed pierzchnięciem, przedwczesnym marszczeniem i utratą barwnika skutkującą rozmyciem konturu ust.

Mat. prasowe

Jeśli chcesz wyglądać jak gwiazda, zainspiruj się naszym make-up’em w kolorze złota! Dzięki kosmetykom marki AA Wings of Color z kolekcji Gold Obsession makijaż jest niezwykle prosty i przyjemny, a efekt końcowy zniewala!

Materiał powstał we współpracy z marką AA Wings of Color