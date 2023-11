1 z 6

Jeśli istnieje jedna osoba na świecie, którą chcemy choć odrobinę przypominać w bieliźnie, jest to Rihanna. Po tygodniach hajpu i niejasnych wskazówek na mediach społecznościowych, kultowa wokalistka oraz od niedawna papieżyca showbiznesu właśnie wypuściła swoją własną, autorską linię bielizny, Savage x Fenty.

Ponieważ mamy do czynienia z Rihanną, nikt nie wątpił w to, że staniki, body i gorsety Bad Gal Riri będą skierowane do dziewczyn w każdym wieku, o każdym kolorze skóry i w każdym rozmiarze. Naszym zdaniem? Świat potrzebuje właśnie takich kolekcji! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć o Savage x Fenty i zobaczyć ciałopozytywną kampanię nowej linii.

