Siedem patentów i niezwykła formuła - sprawdź, jak działa kuracja, które obiecuje… młodość w 28 dni!

Nowość aptecznej marki Lierac Premium The Cure to uzupełnienie luksusowej linii przeciwstarzeniowej. 28-dniowa kuracja przywraca skórze blask, jędrność, gęstość i gładkość.

Jak to działa?

Z biegiem czasu w skórze zmniejsza się aktywność białek kluczowych dla zachowania młodości skóry: FOXO i GDF-11. Powoduje to zachwianie równowagi komórek macierzystych i sprzyja nagromadzeniu komórek starzejących się, przyczyniając się do powstawania oznak starzenia. I tutaj wkracza Lierac Premium Cure! Zawiera on opatentowane składniki aktywne zdolne do odtworzenia i stymulowania białek odpowiedzialnych za zachowanie młodości skóry. Jego działanie sprawia, że liczba komórek starzejących się maleje, a proces starzenia komórkowego zostaje odwrócony.

Skład kuracji Premium The Cure to wyższa chemia, ale warto wspomnieć, że chroniony jest siedmiona patentami. Dwa z nich dotyczą głównych składników aktywnych (Heksapeptyd FX i Technologia GDF-11), a pięć dwufazowej formuły, opracowanej we współpracy z Uniwersytetem Harvarda, a inspirowanej mikrofluidami: 10 tys. mikrokapsułek o najwyższej koncentracji substancji aktywnych w każdej butelce!

Co na to kobiety?

Są zachwycone. Badane mówiły nawet o "widocznym efekcie eksplozji młodości"! 96% kobiet potwierdziło, że skóra natychmiast odzyskuje komfort, 81%, że po 14 dniach jest rozświetlona, a po 28 - 86% badanych zauważyło jej rewitalizację. Brzmi imponująco!

Nic dziwnego, że to cudo trochę kosztuje. Za Premium The Cure Lierac zapłacimy 480 zł.

