Leo Messi, najlepszy na świecie piłkarz, osiwiał! Żona sportowca na swoim Instagramie pokazała nowe zdjęcie Argentyńczyka. Nie dość, że Leo Messi zapuścił brodę, to teraz zmienił też kolor włosów! Choć jego żona napisała, że to blond, my jednak mamy wrażenie, że jest to siwy!

Reklama

Kto by pomyślał, że Leo Messi tak zaskoczy swoich fanów. Obecnie wraz z żoną przebywa na rajskich wakacjach na Ibizie. Jak wiadomo, para spędza mnóstwo czasu na słońcu, a więc można zastanawiać się, czy to nie wskutek tego Leo ma rozjaśnione włosy (tak jak w przypadku Anny Kalczyńskiej). A może specjalnie zmienił ich kolor? Tak czy siak, fanki są podzielone w opiniach. My jesteśmy na tak!

Zobacz: Skąd się biorą siwe włosy i jak temu zapobiegać?

Zobacz także

Reklama

Leo Messi już tak nie wygląda!