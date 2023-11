Reklama

Egzotyczne porty, najpiękniejsze ogrody oraz tradycyjna sztuka ekstrakcji roślinnych aromatów - oto DNA marki Le Couvent des Minimes, powstałej z inspiracji życiem francuskich… zakonników

Za siedmioma morzami

Wszystko zaczęło się od francuskiego króla Ludwika XIV. To jego nadworny botanik, Louis Feuillée, pochodzący z zakonu minimitów i będący autorem trzech uznawanych za przełomowe traktatów botanicznych, podczas swoich podróży po świecie odkrywał niezwykłe gatunki roślin, które teraz stały się inspiracją dla stworzenia marki Le Couvent des Minimes (z franc. zakon minimitów). Oferuje ona perfumy, kosmetyki do pielęgnacji i świece zapachowe oraz zapachy do wnętrz. Wszystkie jej produkty są w 100% wegańskie, oparte na szlachetnych, rzadkich i naturalnych składnikach. Co cieszy, marka stawia też na przystępne ceny, więc za zapachy komponowane według tradycji francuskiej haute perfumerie nie zapłacisz fortuny!

Mat. prasowe

ZOBACZ TEŻ: Kampania Gucci inspirowana renesansowym malarstwem. Dawno nie widzieliśmy czegoś tak pieknego

W ofercie Le Couvent des Minimes znajdziesz produkty o pięknej historii:

*perfumy zainspirowane legendarnymi portami, do których zawitał Louis Feuillée;

*wody kolońskie zainspirowane najpiękniejszymi ogrodami położonego na południu Francji klasztoru Le Couvent des Minimes;

*zapachy do wnętrz odwołujące się do komnat pałacu w Wersalu;

*kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy i ciała inspirowana pradawnymi recepturami zakonu minimitów.

Mat. prasowe

Najbardziej zachwyca linia perfum. Tworzy ją pięć zapachów: Porto Bello, Santa Cruz, Fort Royal, Valparaiso i Smyrna. Mają skromne, staroświeckie falkony i zapachy skomponowane z apteczną starannością.

Nasz ulubiony zapach Porto Bello to delikatne zapachów słodkiej pomarańczy, przypraw korzennych oraz drzewnego kadzidła.

Nuta głowy: esencja mandarynki, cytryny i limonki

Nuta serca: olejek davana

Nuta podstawowa: kadzidło i żywica benzoesowa

Mat. prasowe

Zapachy można kupić w perfumeriach Douglas, będą dostępne pod koniec stycznia. Rekomendowana cena to 209 zł/50 ml lub 383 zł/100 ml.

Reklama

ZOBACZ TEŻ: Ten zapach Calvina Kleina to hołd dla kobiet. Dowiedz się, dlaczego nim jest