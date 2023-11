1 z 5

Biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego i Suweren Państwa Miasta Watykan – również znany jako Franciszek – właśnie otrzymał dość osobliwie odpicowany model najgorętszego auta świata, Lamborghini Huracán. Słynna luksusowa marka podrzuciła papieżowi jego nową furę pod sam Domus Sactae Marthae w Watykanie, gdzie Franciszek mieszka na co dzień.

O co chodzi? Czy papież Franciszek zamieni swoje stare dobre papamobile na tę odjechaną furę – no i przede wszystkim – ile jest warte takie maleństwo? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby się dowiedzieć!