Lakier do włosów to kosmetyk, który głównie służy do utrwalania fryzury, ale może również zwiększać objętość, wygładzać lub pełnić funkcję termoochronną. Lakiery do stylizacji dzielą się na suche i mokre. Preparat utrwalający należy wybierać do rodzaju włosów oraz potrzeb stylizacyjnych.

Lakiery do włosów zawierają w sobie polimery, które nie są higroskopijne, przez co chronią przed wilgocią, która najczęściej jest przyczyną zniekształcenia fryzury. Kosmetyk powoduje, że włosy nie chłoną wody, przez co są gładkie i zachowują naturalny wygląd.

Suchy lakier do włosów

Suchy lakier służy do wykańczania gotowej fryzury. Kosmetyk stosuje się na całkowicie suche włosy. Efekt utrwalenia jest natychmiastowy, a rozpylona mgiełka nie pozostawia na kosmykach widocznego osadu. Suchy lakier idealnie sprawdza się do spryskiwania włosów długich, prostych i rozpuszczonych, w ostatniej fazie suszenia. Po naniesieniu kosmetyku na włosy, stają się one sypkie i wyglądają bardzo naturalnie.

Ekologiczny lakier do włosów

Ekologiczny lakier do włosów to całkowicie naturalny kosmetyk, który nie zawiera w sobie gazów niebezpiecznych dla atmosfery. Produkt delikatnie utrwala fryzurę, nie niszcząc kosmyków i nie obciążając ich. Ekologiczne lakiery do włosów są często wzbogacane pielęgnacyjnymi substancjami, jak: olejek jojoba, sezamowy, kwiat pomarańczy czy szelak, czyli odmiana naturalnej żywicy.

Pielęgnacyjne i regeneracyjne lakiery do włosów

Do wykończenia fryzury można również użyć lakieru do włosów z innowacyjną formułą, która łączy w sobie zarówno regenerację, jak i długotrwałe utrwalenie. Produkt nie skleja i nie wysusza włosów oraz chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV. Wśród lakierów pielęgnacyjnych znajdują się także kosmetyki z substancjami przeciwdziałającymi wolnym rodnikom, jak: kawior czy wyciągi roślinne, np. z melona, aloesu, łopianu czy siemienia lnianego.

Lakier do włosów silnie utrwalający

Lakiery do włosów mocno utrwalające zawierają stosunkowo dużo polimerów, które osiadając na włosach, dają efekt silnego usztywnienia kosmyków. Kosmetyk szybko wysycha i sztywnieje na strukturze włosa, co może uniemożliwiać późniejsze poprawki fryzury. Lakiery dające efekt silnego utrwalenia najlepiej stosować na specjalne okazje, np.: przyjęcia sylwestrowe, wesele czy imprezę. Stosowanie kosmetyku na co dzień może bardzo obciążyć włosy oraz pogorszyć ich kondycję i wygląd.

Mokry lakier do włosów

Mokre lakiery do włosów nakłada się w czasie stylizacji na wilgotne kosmyki. Preparaty dostępne są najczęściej w postaci sprayu pod ciśnieniem bądź atomizera. Kosmetyki do utrwalania fryzury na mokro oznaczane są często jako modelujące, flexible lub elastyczne. Lakiery do włosów mogą zastąpić piankę czy żel. Idealnie sprawdzają się do stylizacji kręconych i falowanych kosmyków.

Jak dobrać najlepszy lakier do włosów?

Wybierając lakier do włosów, należy przede wszystkim sugerować się rodzajem kosmyków oraz ich kondycją. Osoby z cienkimi i delikatnymi powinny wybierać suche lakiery o średnim lub niskim stopniu utrwalania. Dzięki temu włosy nie skleją się, a fryzura nie oklapnie. Na włosach farbowanych najlepiej sprawdzają się lakiery nabłyszczające, gdyż podkreślą one kolor, a także mieniące się refleksy. Lakier modelujący sprawdza się do stylizacji krótkich włosów i może zastąpić piankę lub żel. Do koków i kucyków sprawdzi się suchy lakier, mocno utrwalający.